El proyecto se desinfla. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, mostró su apoyo a la decisión del club de abandonar el proyecto de la Superliga Europea y advirtió que “ante movimientos sísmicos” como el producido por el anuncio de esta competición “algo va a cambiar seguro y para mejor”.

El ‘Cholo’ no quiso “entrar profundamente” a lo que dijo en la reunión que mantuvieron el martes con la directiva, aunque sí comprobó “las dudas” que podían existir y que se fueron confirmando “por la noche cuando empezaron a definir salir”.

“Sigo en comunión con lo que contaba tras el partido ante el Eibar, que el club iba a decidir lo que mejor creía. Entendemos que estos es una buena mirada a nuestra gente y una gran mirada a la familia atlética”, expresó en rueda de prensa previa al duelo del jueves ante el Huesca.

El argentino dejó claro que no le gusta “la demagogia y aprovechar una situación para fortalecerse”. “Lo que pienso y siento lo hablo con la gente con la que tengo que hablar, no me gusta expresarme ‘acá’ para gustar más o menos a los que me escuchen”, se sinceró.

“No hay nada que esconder, fui uno de los primeros en ser consultado como entrenador y dije que confiaba en lo que el club iba a decidir. Entendemos que esta situación es buena para todos”, añadió Simeone. “No tengo ninguna duda de que ante movimientos sísmicos como el ahora, algo va a cambiar seguro, para mejor, obviamente”, subrayó el técnico argentino, que por ahora se mantiene como líder de LaLiga Santander.

El entrenador del Atlético de Madrid resaltó también que “todos” forman parte del “fútbol” y, sobre la reacción de las aficiones, que han sido “hinchas antes de todo”. “Las partes se tendrán que acerca y encontrar lo que todos quieren o querían”, zanjó.





