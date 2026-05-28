se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el duelo correspondiente por la fecha 6 de la de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium; en Argentina también se verá por FOX Sports y Telefe. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 28 de mayo desde las 7:30 p.m. (con horario en Perú y dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en La Bombonera.

Boca vs. U. Católica se enfrentan por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con la transmisión de ESPN, Telefe, FOX Sports y Disney Plus Premium. (Video: Boca)
Boca vs. U. Católica se enfrentan por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con la transmisión de ESPN, Telefe, FOX Sports y Disney Plus Premium. (Video: Boca)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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