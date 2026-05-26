Boca Juniors vs. Universidad Católica se enfrentan este jueves 28 de mayo, en el compromiso correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en La Bombonera. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los ‘Xeneizes’ llegan a esta jornada final con un panorama complicado, luego de ceder un empate de local ante Cruzeiro, y ahora debe ganar y esperar que el club brasileño no haga lo propio en su feudo de Belo Horizonte ante el eliminado del grupo: Barcelona de Guayaquil.

Los dirigidos por Claudio Úbeda saben que no tienen margen de error y sino se verán relegados en la Copa Sudamericana. En frente estará la Universidad Católica que está virtualmente clasificado, pero que no puede ser goleado en Buenos Aires, por lo que alineará a su mejor 11.

El líder del grupo es la Universidad Católica con 10 puntos, seguido de Cruzeiro con 8 y Boca Juniors con 7. Más abajo, y sin chances, se encuentra Barcelona con apenas 3 unidades, las mismas que gano ante los ‘Xeneizes’.

Boca debutó en esta edición de la Copa Libertadores con triunfo en Chile ante Universidad Católica. (Foto: EFE)

Boca ya aseguró su continuidad en la competencia internacional, pero su historia exige que sea en la Copa Libertadores. No tienen más que salir, ganar y esperar la caída o empate de Cruzeiro.

¿A qué hora juegan Boca vs. Universidad Católica?

El partido entre Boca vs. Universidad Católica se jugará este jueves 28 de mayo desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile iniciará a las 8:30 p.m., mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comenzará a las 9:30 p.m. Por último, en España se jugará a las 2:30 a.m. del día siguiente.

¿En qué canales ver Boca vs. Universidad Católica?

En cuanto a la transmisión, el encuentro entre Boca vs. Universidad Católica podrá verse en distintos canales de televisión y plataformas de streaming. Las señales encargadas de televisarlo serán ESPN y FOX Sports. Asimismo, el compromiso también estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+, que transmitirá el duelo para quienes cuenten con una suscripción activa al servicio.

TE PUEDE INTERESAR