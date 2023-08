En el Estadio Arena da Baixada de Curitiba, Bolivar vs. Athletico Paranaense chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores. El choque, que será clave para ambas escuadras, arrancará a la 7:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador (una hora más en Bolivia) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por STAR Plus y FOX Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Tras haber caído por 3-1 en el partido de ida la semana pasada, en su visita al Bolívar en la altura de La Paz, el conjunto brasileño necesita remontar y anotar la menos tres goles en la vuelta. Una victoria por dos goles obligaría a ambos a definir en los penaltis el cupo de cuartos de final.

El Paranaense también está obligado a vencer para impedir una posible salida anticipada de Vitor Roque, ya que los representantes del jugador dieron a entender que, con la transferencia de Ousmane Dembélé al PSG, el Barcelona tiene espacio y recursos para asumir la incorporación de la promesa brasileña este año.

Por su parte, el Bolívar consiguió desembarcar en Brasil el domingo gracias a que anticipó para el viernes su partido por el Campeonato Boliviano con el Blooming, al que goleó por 6-1. Esa nueva victoria, sumada al 3-1 que le propinó al Paranaense, le permitió llegar a Curitiba con seis victorias, dos empates y una derrota en sus últimos nueve partidos.

En técnico, Beñat San José, anticipó que su conjunto no fue a Curitiba a defender la ventaja, sino que mantendrá ante el Paranaense su estilo de juego ofensivo y de presión. El DT del cuadro celeste anticipó que probablemente alineará la misma titular de sus últimos partidos, incluyendo al delantero brasileño Bruno Savio.

Bolivar vs. Paranaense: horarios del partido

Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivar vs. Paranaense: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Bolivar vs. Paranaense a través de STAR Plus, FOX Sports y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por los octavos de final de Copa Libertadores.

Bolivar vs. Paranaense: ¿dónde se jugará el partido?

