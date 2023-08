La Liga de Arabia Saudita no solo quiere llevarse a los mejores jugadores del mundo con vigencia en Europa, sino también a los directores técnicos de mayor renombre y con una larga trayectoria en el fútbol. Uno de esos es José Mourinho, quien hace poco fue tentado por un par de clubes saudíes para marcharse al Medio Oriente. Sin embargo, además de rechazarlos, el portugués tuvo en sus manos un propuesta multimillonaria del fútbol chino que le pareció “indecente”.

En una reciente entrevista con el Corriere dello Sport, el actual entrenador de la AS Roma dio detalles de cómo desechó las ofertas que tuvo del Al Hilal y el Al Ahli, las cuales no tuvieron comparación con la que recibió de China. Si bien no dio a conocer la cifra exacta, su expresión dio a entender que se trató de muchísimo dinero sobre la mesa.

“Recibí ofertas de Al Hilal y Al Ahli. Llamé a la Roma antes de encontrarme con ellos, diciendo que no iba a aceptar. No es un ‘no’ definitivo. En el pasado, rechacé la propuesta más increíble jamás recibida por un entrenador, cuando China me ofreció su banquillo y el de un club donde habrían jugado todos los de la selección. Una propuesta económica indecente, fuera de este mundo”, sostuvo ‘Mou’.

El contrato de Mourinho con la ‘Loba’ finaliza en junio del 2024 y por ahora no se sabe nada sobre su renovación. Lo cierto es que él se siente a gusto en la capital italiana, donde existe un consenso unánime acerca de su permanencia, no solo por parte de los directivos, sino también de los hinchas que hace un par de temporadas disfrutaron al ganar la Conference League y estuvieron cerca de coronarse en la Europa League en el curso pasado.

Sobre su estadía en la AS Roma, ‘The Special One’ se mostró feliz por el respaldo que ha recibido hasta el momento y la consideración de la familia Friedkin, propietarios del club con Dan Friedkin a la cabeza. “Los Friedkin me dijeron: ‘Eres la persona apta para ayudarnos a hacer la Roma un club más grande’. Eso me impactó y me gustó la idea de un proyecto de tres años, con un crecimiento progresivo, algo que nunca había vivido. Cuando trabajas en clubes como Madrid, United, Chelsea, si lanzas a un joven en un curso ya hiciste lo máximo. El objetivo es ganar, y hacerlo enseguida. En la Roma sabía lo que me esperaba”, agregó.

José Mourinho ganó la Conference League con la AS Roma en la temporada 2021-22. (Foto: Reuters)





La lección que aprendió Mourinho

José Mourinho también se lamentó por la final de la Europa League que perdieron ante el Sevilla en tanda de penales. El portugués reconoció que muchos de sus jugadores hicieron todo el esfuerzo posible para llegar al partido en óptimas condiciones, sin embargo, pese a la derrota, valoró lo mucho que le sirvió a nivel humano reconocer la felicidad de los ganadores.

“Fue una experiencia hermosa, vi una procesión de romanismo, gente que no ha comido bien durante varias semanas para estar allí, gente que persiguió un sueño y la tristeza de la derrota. Bobby Robson me decía que en la tristeza de la derrota debes pensar en la alegría de los ganadores. Seguí su consejo y respetamos la alegría de los hinchas del Sevilla y de nuestros compañeros españoles, con gran humildad. Viví siempre el lado bonito de una fiesta europea, me faltaba el feo. A nivel humano, me ha enriquecido”, puntualizó.





