¿Cuántos de Alianza Lima? Las figuras de la fecha 1 de la fase de grupos de Copa Libertadores 2019 [FOTOS]

Veintiocho goles en 15 de los dieciséis partidos programados produjo la primera jornada de la Copa Libertadores 2019 , que resultó positiva para Brasil, pues cuatro de sus representantes tomaron control en sus grupos con sendas victorias a domicilio.



A continuación otros cinco hechos que dejó la primera jornada de la fase de grupos:



.1. OCHO GRUPOS, DIEZ LÍDERES



Cuatro equipos brasileños, dos paraguayos, así como uno de Chile, otro de Uruguay y uno más de Colombia y Ecuador se acomodaron como líderes en el comienzo de la fase de los ocho grupos de la sexagésima edición de la Copa Libertadores.



Con sendas victorias a domicilio Internacional, Cruzeiro, Flamengo y Palmeiras tomaron el control de los grupos A, B, D y F, respectivamente.



La actividad de la primera jornada en la zona B quedó en suspense pues tras el triunfo del Cruzeiro por 0-1 en los pagos del Huracán, el choque entre el Deportivo Lara y el Emelec fue suspendido por un apagón en casi todo el territorio venezolano.



Chile fijó su baza en la cima del C gracias a la pirotécnica victoria de la Universidad de Concepción por 5-4 sobre el Sporting Cristal.



En la zona E el Nacional uruguayo y el Cerro Porteño paraguayo resolvieron con idéntico 0-1 sus visitas al Zamora y el Atlético Mineiro.



Liga de Quito, que asestó un duro mazazo al Peñarol (2-0), y Flamengo, que sacó tres puntos de la casa del San José (0-1), tienen el control del Grupo D.



Con una victoria pírrica, el Deportes Tolima propinó un golpe seco al campeón de la Copa Sudamericana de 2018, Atlético Paranaense, y se apoderó del Grupo G.



El otro equipo paraguayo con positivo arranque fue el Libertad, que el martes vapuleó por 4-1 a los chilenos de la Universidad Católica en la apertura del H.



.2. LOS VISITANTES SE LLEVARON EL MÁXIMO BOTÍN



La semana que dio luces, cámara y acción a la fase de grupos tuvo 16 partidos programados entre martes y jueves, es decir, 48 puntos en juego.



No obstante, el apagón en Venezuela impidió la celebración del Lara-Emelec, el decimosexto de la agenda.



Apenas cuatro de los 15 equipos que jugaron como locales ganaron sus partidos: Libertad a la Universidad Católica por 4-1, Deportes Tolima al Atlético Paranaense por 1-0, Universidad de Concepción por 5-4 al Sporting Cristal y hoy Liga de Quito por 2-0 al Peñarol.



Por contra, los equipos visitantes sacaron seis victorias y cinco empates.



.3. GANAR NO ES GARANTÍA PARA MANTENER EL PUESTO



La derrota por 0-1 ante el Flamengo el pasado martes en los 3.735 metros de altitud de la ciudad de Oruro fue la gota que derramó el mal trago que pasaron hasta hoy el entrenador argentino Néstor Clausen y los directivos del equipo boliviano, que marcha sexto en la Liga local.



Pero golear por 4-1 a los chilenos de la Universidad Católica tampoco resultó ser suficiente garantía para que los directivos del Libertad mantuvieron en el cargo al colombiano Leonel Álvarez.



.4. SOBIS, EL CHAVO DEL OCHO



Se llama Rafael Sobis, es brasileño y, como hijo pródigo, ha vuelto al Internacional. No decepcionó pues a los 82 minutos marcó el gol de la victoria del equipo Colorado de Porto Alegre en la casa del Palestino chileno.



La noche del miércoles el exdelantero del Real Betis español y el Tigres mexicano se convirtió en una suerte de 'inmortal' de la Copa Libertadores pues ha marcado en todas las ocho ediciones del torneo.



Pero su intimidad casi lasciva con el gol no se limita a estremecer redes. También ha sido decisivo en la conquista del Internacional de las ediciones de 2006 y 2010.



Como jugador del Fluminense, Rafael Augusto Sobis do Nascimento marcó en 2011, 2012 y 2013. Con Tigres llegó a la final de 2015 y el año pasado terminó el torneo con un gol.



.5. UN GOLEADOR CON MUCHA (E IMPACTANTE) HISTORIA



Seis son los goles que tienen al delantero argentino de 26 años Adrián Martínez como máximo anotador de la Copa Libertadores. Y seis meses fue los que pasó en prisión por un delito que no cometió. En medio de las condiciones infrahumanas conoció a Dios y se aferró al deporte. Ahora, en Libertad, comienza a perfilarse como figura.



El brasileño de 38 años Ricardo Oliveira y el chileno de 29 Patricio Rubio Pulgar escoltan a Martínez con cuatro goles.



- Resultados de la primera fecha de la fase de grupos:



07.03 Deportivo Lara (VEN)-Emelec (ECU), del Grupo B: aplazado



07.03 Liga de Quito (ECU) 2 - Peñarol (URU) 0 Grupo D



07.03 Huracán (ARG) 0 - Cruzeiro (BRA) 1 Grupo B



06.03 Palestino (CHI) 0 - Internacional (BRA) 1 Grupo A



06.03 Alianza Lima (PER) 1 - River Plate (ARG) 1 Grupo A



06.03 U. Concepción (CHI) 5 - S Cristal (PER) 4 Grupo C



06.03 A. Mineiro (BRA) 0 - Cerro Porteño (PAR) 1 Grupo E



06.03 Zamora (VEN) 0 - Nacional (URU) 1 Grupo E



06.03 Junior (COL) 0 - Palmeiras (BRA) 2 Grupo F



06.03 Rosario Central (ARG) 1 - Gremio (BRA) 1 Grupo H



05.03 Godoy Cruz (ARG) 0 - Olimpia (PAR) 0 Grupo C



05.03 San José (BOL) 0 - Flamengo (BRA) 1 Grupo D



05.03 Melgar (PER) 0 - San Lorenzo (ARG) 0 Grupo F



05.03 Deportes Tolima (COL) 1 - A. Paranaense (BRA) 0 Grupo G



05.03 Wilstermann (BOL) 0 - Boca Juniors (ARG) 0 Grupo G



05.03 Libertad (PAR) 4 - U. Católica (CHI) 1 Grupo H



EFE

