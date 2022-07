Después del fallo de Bruno Melo, Darío Benedetto tuvo en sus pies la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el delantero argentino envió la pelota directamente a una de las tribunas de La Bombonera (durante los 90 minutos tampoco tuvo fortuna en un remate desde los doce pasos). Enseguida, los compañeros del ‘9′, encabezados por Luis Advíncula, le animaron.

Luego de la eliminación de los ‘Xeneizes’ en los octavos de final, en las redes sociales difundieron varios videos con el yerro del ‘Pipa’. En uno de ellos, además de la acción descrita anteriormente, se puede ver lo que la transmisión no mostró: el artillero camino hacia el centro del terreno lamentándose por echar a perder una gran opción.

En paralelo, los compañeros de Benedetto rompieron filas para acercarse al atacante. El primero que dio el encuentro al ex Olympique Marsella fue Luis Advíncula. También estuvieron Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo. Más atrás, el resto de los futbolistas de Boca que siguieron la definición desde esa posición.

Pero, según las imágenes difundidas por SportsCenter, el más expresivo con Darío fue el integrante de la selección peruana. En primera, ‘Bolt’ le estiró una de sus manos, luego tomó la nuca del goleador, le empujó y le dio una palmada. A juzgar por la escena, el lateral derecho también debió soltar algunas frases para intentar levantar el ánimo del ‘Pipa’.

Como se recuerda, ‘Lucho’ Advíncula vivió una amarga experiencia desde una tanda de penales. El marcador falló su disparo en el repechaje intercontinental por el pase al Mundial Qatar 2022 ante Australia. Por ello, a partir de lo acontecido con la selección peruana, el defensor no dudó en mostrar respaldo total a Benedetto.

Desde La Bombonera, el segundo penal fallado por Pipa Benedetto ante Corinthians en la #Libertadores. Pelota a la tribuna y apoyo total de sus compañeros. pic.twitter.com/656udOPsud — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2022

También Battaglia

En conferencia de prensa, Sebastián Battaglia habló sobre Benedetto, quien ya había fallado un penal en el primer tiempo. “Fue decisión de él patear el quinto penal. Estaba con confianza y siempre le damos la confianza a todos. No se le pudo dar, son esas noches donde quizá las cosas no salen”, sostuvo el DT.

El capitán Izquierdoz, más allá de los gestos dentro de la cancha, también estuvo del lado del goleador. “Al ‘Pipa’ no se le dice nada, nos salvó mil veces. Una vez que no la pudo meter, no pasa nada. Tenemos que agradecerle por estar con nosotros”, dijo el ‘Cali’ a los medios de comunicación.





