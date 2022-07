Alianza Lima sigue trabajando para el inicio del Clausura, el cual arranca este fin de semana (visitarán a Atlético Grau). Cristian Benavente es uno de los jugadores que espera tener mayores minutos en la pizarra de Carlos Bustos: en la primera parte del año tuvo algunas lesiones que complicaron su desarrollo. Aquí su palabra sobre sus objetivos para la segunda parte del año y el deseo de regresar a la blanquirroja.

Así lo dio a conocer el propio jugador en diálogo con Radio Ovación, donde indicó que “estas semanas vengo trabajando. Ya me encuentro muy bien al menos para probar y empezar a jugar más minutos. En el Clausura tenemos que ir con todo”.

Además, el ‘Chaval’ mencionó que “estoy muy contento, me siento muy bien, el club está haciendo las cosas bien”. Si bien el tema contractual aún no se ha definido (su contrato caduca a finales de este año), el jugador manifestó que “me alegro de haber venido y disfrutar la experiencia, pero todavía no me han hablado nada”.

Además del trabajo competitivo que ha venido realizando el atacante nacional, es un hecho que la meta individual que posee también es regresar a la Selección Peruana. “La selección para todo jugador peruano es un objetivo que está en el horizonte y en mi caso es igual. Obviamente la prioridad siempre es el club, pero la selección siempre está ahí”, contó.

Cristian Benavente lleva dieciocho compromisos con el cuadro íntimo, catorce por el torneo local y cuatro por la Copa Sudamericana. Además, ha llegado a marcar cuatro tantos y una asistencia (todos ellos en la Liga 1). Si bien el atacante ha sido empleado por Carlos Bustos para el segundo tiempo, ha sido vital en los goles de último momento.

El siguiente reto que tienen los victorianos será el partido contra Atlético Grau en Piura. El partido tiene previsto desarrollarse este domingo 10 de julio desde la 1:00 p.m. en el estadio Municipal de Bernal. La transmisión estará a cargo de GOLPERU y las incidencias las podrás ver en Depor.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR