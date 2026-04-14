Boca vs. Barcelona SC se enfrentan por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Boca)
Boca vs. Barcelona SC se enfrentan por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Boca)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 2 de la fase de grupos? Según al programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 14 de abril del 2026: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

Boca vs Barcelona SC por la Copa Libertadores. (Video: Boca Juniors)
Boca vs Barcelona SC por la Copa Libertadores. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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