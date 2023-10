En el Estadio Allianz Parque, Boca vs. Palmeiras chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023 en Brasil. El partido, que clave para ambas escuadras para poder pasar a la etapa final del certamen continental, arrancará a las 7:30 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y Star Plus para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Brasileños y argentinos lo dejaron todo para este partido de vuelta de semifinales, después de empatar sin goles la semana pasada en La Bombonera. El conjunto xeneize mereció más, pero fue incapaz de infiltrarse en el correoso sistema defensivo palmeirense y ahora tendrá que apelar a la épica para imponerse en casa de uno de los equipos más potentes de la región.

A los dos les vale la victoria por cualquier resultado para luchar por el título el 4 de noviembre en el Maracaná de Río de Janeiro frente al vencedor de la otra ‘semi’, que enfrenta a los también brasileños Internacional y Fluminense. En tanto, Un nuevo empate llevaría la decisión a la tanda de penaltis.

El cuadro dirigido por el portugués Abel Ferreira no llega en su mejor momento de forma. Lejos de la versión del cuadro que conquistó las Libertadores de 2020 y 2021, y el Campeonato Brasileño de 2022, la plantilla ha dado un bajón importante desde la lesión de su gran estrella: Dudu, quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Ferreira ha apostado sin demasiado éxito por Mayke y por Artur, pero los malos resultados en Liga, donde están ocho puntos por debajo del líder Botafogo, han encendido las alertas entre una afición que pide dar paso a las nuevas generaciones. Es ahí donde entran el mediapunta Guilherme y el delantero Endrick. Ambos tienen 17 años y cuando han entrado desde el banquillo, el equipo se ha desatado.

Enfrente tendrá a la mejor defensa de la Libertadores. Boca solo ha recibido cuatro goles en once partidos: dos en la fase de grupos y otros dos en el partido de vuelta de octavos contra Nacional .En la eliminatoria de cuartos ante Racing terminó con la portería a cero y tampoco encajó la semana pasada ante el Palmeiras.

¿A qué hora juegan Boca vs. Palmeiras por Champions League?

El partido entre Boca vs. Palmeiras, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023, está programado para el jueves 5 de octubre, a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina), y se llevará a cabo en el Allianz Parque, de Sao Paulo. A continuación, te proporcionamos la lista de horarios en diferentes países.

6:30 p. m. - México

7:30 p. m - Colombia y Ecuador

8:30 p. m - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

9:30 p. m - Chile, Argentina, Uruguay, Brasil

¿Dónde ver Boca vs. Palmeiras?

Si deseas ver el partido entre Boca vs. Palmeiras, tienes las siguientes opciones: ESPN, STAR Plus, FOX Sports, Telefe y Pluto TV. Asimismo, recomendamos enfáticamente no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias del compromiso.

Boca vs. Palmeiras: probables alineaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Ezequiel Fernández, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Artur, Mayke y Rony.

¿Dónde juegan Boca vs. Palmeiras?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR