Desde , vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV y en Argentina se verá mediante FOX Sports y Telefe. El choque se disputará este jueves 28 de mayo desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una hora más en Chile).

Boca vs. U. Católica se miden en La Bombonera con la televisación de ESPN, Telefe, FOX Sports y Disney Plus Premium. (Video: Boca)
Boca vs. U. Católica se miden en La Bombonera con la televisación de ESPN, Telefe, FOX Sports y Disney Plus Premium. (Video: Boca)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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