Racing Club vs. Rentistas se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por el Grupo E de Copa Libertadores 2021 en el Complejo Deportivo Rentistas. El uruguayo Martín Varini y el argentino Juan Antonio Pizzi son los encargados de guiar a sus equipos en el comienzo de una temporada internacional. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión por ESPN y ESPN Play.

Este será el estreno en Libertadores de Rentistas, cuya única participación internacional fue en 2014 en la Copa Sudamericana, en la que quedó afuera tras ser eliminado en la primeras de cambio por el Cerro Porteño paraguayo.

Racing vs. Rentistas: horarios y canales

Perú: 19:00 / ESPN

19:00 / ESPN México: 19:00

19:00 Colombia: 19:00 / ESPN

19:00 / ESPN Argentina: 21:00 / ESPN

21:00 / ESPN Chile: 21:00 / ESPN

21:00 / ESPN Uruguay: 21:00 / ESPN

21:00 / ESPN Ecuador: 19:00 / ESPN

19:00 / ESPN Bolivia: 20:00 / ESPN

20:00 / ESPN Venezuela: 19:00 / ESPN

El ‘Bicho Colorado’, oriundo del barrio montevideano Cerrito de la Victoria, llegó este 2021 al máximo torneo continental tras haber tenido una muy buena campaña el año pasado en la que ganó el torneo Apertura, su primer título en la primera división charrúa.

No obstante, la oncena dirigida entonces por Alejandro Capuccio sufrió una importante sangría de jugadores y no solo no pudo repetir su éxito en el Clausura, sino que cayó en un declive que lo dejó último en ese torneo.

Aún así, con actitud y espíritu logró ganarle una semifinal a Liverpool, el campeón del Clausura, y obtener su pase a la final del Campeonato Uruguayo 2020 contra Nacional, que a la postre terminó perdiendo.

En tanto, Racing, uno de los equipos más populares de Argentina, viene mostrando bastante irregularidad en la Copa de la Liga del fútbol doméstico, donde este domingo cayó ante el último de su grupo.

Arsenal, que ha perdido ocho partidos de diez jugados, le venció 2-1 con tantos del uruguayo Jhonatan Candia (23) y de Gastón Suso (27), mientras que Tomás Chancalay (40) achicó distancias para la ‘Academia’ que se complicó en la lucha por la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga.

“Estamos con las posibilidades intactas (...) Tenemos la ilusión de terminar este semestre cumpliendo los objetivos”, declaró a la prensa tras la derrota el DT de Racing, el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, en referencia tanto al campeonato local como a la Libertadores.

Racing tiene un recuerdo lejano de su único título de Libertadores en 1967, donde venció en la final al uruguayo Nacional y tras ganar al Celtic de Escocia la Intercontinental, también en el Estadio Centenario de Montevideo, a nivel internacional sólo pudo conquistar la extinta Supercopa Sudamericana en 1988.





