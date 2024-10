En el Más Monumental, River vs. Mineiro chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está pactado para jugarse este martes 29 de octubre desde las 9:30 p.m. (horario en Argentina y Brasil, 7:30 p.m. en Perú) y se podrá ver por la señal de ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. En suelo argentino será transmitido por Telefe y Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. El ‘Millonario’ intentará revertir el 3-0 sufrido en la ida en Belo Horizonte. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Atlético Mineiro en las calles de Buenos Aires. (Video: Atlético)