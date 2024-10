River Plate va por la hazaña. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se medirá con Atlético Mineiro este martes 29 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. El ‘Millonario’ intentará remontar el 3-0 que sufrió en la ida en Belo Horizonte. Habrá más de 80 mil personas en las gradas, empujando al equipo hacia adelante. A continuación, te contamos a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver el compromiso.

Después de superar el Grupo H sin problemas y dejar atrás a Talleres de Córdoba y a Colo Colo, River se midió con Mineiro en suelo brasileño y cayó goleado por tres goles a cero. Está al borde de la eliminación. Necesita ganar por al menos tres goles para mantenerse con vida en la Libertadores. El panorama luce complicado, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Eso sí, River está atravesando un mal momento y pudo ganar en sus últimos cinco partidos, cuatro por la Liga Profesional Argentina y uno por la Libertadores. En su más reciente duelo, empató sin goles con Defensa y Justicia en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello. Su último triunfo fue el 1-0 a Colo Colo en Buenos Aires, por la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores.

Marcelo Gallardo utilizaría un equipo muy ofensivo, con los jugadores de experiencia en la cancha y un cambio de esquema para sumar un hombre más al ataque. El once sería el siguiente: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Leandro González Pirez, Marcos Acuña; Maximiliano Meza, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini; Pablo Solari, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Atlético Mineiro, por su lado, llega al encuentro tras perder por 3-1 ante Internacional, por la fecha 31 del Brasileirao. El club de Belo Horizonte colocó un equipo alternativo porque el entrenador Gabriel Milito le está dando prioridad a la Copa Libertadores. Pese a jugar con una amplia ventaja, el ‘Galo’ jugó ante el Inter solo con un titular (el arquero Everson). Toda la artillería la sacará en el Monumental.





¿A qué hora juegan River vs. Atlético Mineiro?

River vs. Atlético Mineiro se enfrentan este martes 29 de octubre en el Monumental de Buenos Aires. El encuentro está programado para las 7:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay y Chile iniciará a las 9:30 p.m.; mientras que en Bolivia y Venezuela a las 8:30 p.m. En México será a las 6:30 p.m.





¿En qué canales ver River vs. Atlético Mineiro?

River vs. Atlético Mineiro será transmitido en América Latina a través de la señal de ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. En suelo argentino será transmitido por Telefe y Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir la transmisión.





¿Dónde se jugará el River vs. Atlético Mineiro?





