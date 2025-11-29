Mira la final de la EN VIVO, para seguir la transmisión del vs. EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, a disputarse en el Estadio Monumental (Lima). Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 29 de noviembre del 2025. ¿Cómo ver este encuentro? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Palmeiras vs. Flamengo se enfrentan en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores 2025. (Video: Palmeiras)
