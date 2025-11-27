Palmeiras vs Flamengo se enfrentarán el próximo sábado 29 de noviembre, en el partido correspondiente a la gran final de la Copa Libertadores 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el estadio Monumental de Lima, Perú, en búsqueda de la máxima gloria continental, donde los dos mejores equipos de Sudamérica fueron brasileños. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Palmeiras llega a la final con una inyección de confianza tras la épica remontada ante Liga de Quito en semifinales (un 4-0 en casa revirtió un 3-0 en la ida). El equipo de Abel Ferreira ha demostrado que su ADN copero se activa en los momentos más difíciles. El factor anímico, después de esa gesta, es su principal aliado.

La fortaleza del “Verdão” reside en su capacidad goleadora, siendo uno de los ataques más productivos del torneo. El eje de su juego es Raphael Veiga, el volante que combina creación de juego, visión y gol, resultando clave en las fases de eliminación. Su rendimiento en Lima será determinante.

Abel Ferreira buscará imponer su estilo de juego basado en la presión asfixiante en el mediocampo y la intensidad física para ahogar la salida de Flamengo. Palmeiras intentará que la final se juegue a un ritmo frenético, obligando al “Mengão” a errores en la transición defensiva.

Flamengo aseguró su pase a Lima con una victoria mínima ante Racing, destacando la solidez defensiva demostrada en el “Cilindro” (0-0). El equipo de Filipe Luís ha demostrado que, además de tener ataque, sabe resistir la presión con orden táctico y jerarquía.

El “Mengão” confía en la seguridad de su arquero Agustín Rossi, quien tuvo actuaciones heroicas en las semifinales. En el mediocampo, el colombiano Jorge Carrascal será crucial para generar juego y desequilibrio, buscando explotar los espacios que deje el bloque alto de Palmeiras.

Este será el segundo enfrentamiento en una final de Libertadores entre ambos gigantes, reviviendo la épica final de 2021. El historial general es equilibrado, 15 victorias por lado. El ganador en el Estadio Monumental de Lima no solo se lleva el título, sino que se consagra como el equipo más dominante de Sudamérica en esta década.

¿Cuándo y a qué hora será la final de la Copa Libertadores 2025?

El encuentro entre Palmeiras vs Flamendo por la final de la Copa Libertadores 2025 está programado para este sábado 29 de noviembre, desde las 4:00 p.m en el Estadio Monumental de Lima, ubicado en el distrito de Ate. Después de 6 años, se disputará una final de este torneo continental en la capital peruana.

¿En qué canales ver la final de la Copa Libertadores 2025?

El partido entre Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 llegará a sus pantallas con la transmisión de ESPN, en toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros con la opción streaming en las plataformas de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

