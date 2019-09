River Plate vs. Boca Juniors vía FOX Sports Play en HD: se miden por Superclásico en Copa Libertadores

River Plate y Boca Juniors se enfrentan (EN VIVO | TV ONLINE | STREAM) este martes 1 de octubre por la semifinal de ida EN DIRECTO de la Copa Libertadores 2019 en Argentina. El duelo por una nueva edición del Superclásico argentino tendrá lugar en el Estadio Monumental de Núñez. Sigue la transmisión LIVE HD del partido para toda América Latina GRATIS a través de la señal de FOX Sports Play, FOX Sports, TNT, TyC, TV Pública y Facebook Watch EN DIRECTO a partir de las 19:30 horas en territorio peruano.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de River Plate y Boca Juniors.



Para enfrentar a Boca, Gallardo guardó a sus jugadores titulares este sábado en el encuentro por la Superliga Argentina que River le ganó por 0-2 al Gimnasia y Esgrima de La Plata que dirige Diego Maradona. El Xeneize, entre tanto, igualó 1-1 en la Bombonera ante Newell's Old Boys con una alineación mixta entre titulares y emergentes, pero sigue líder e invicto luego de ocho jornadas en las que el técnico Gustavo Alfaro pudo armar un equipo sólido.



River Plate vs. Boca Juniors: horarios en el mundo

Argentina: 9:30 p.m. | FOX Sports

Brasil: 9:30 p.m. | FOX Sports

Uruguay: 9:30 p.m. | FOX Sports

Chile: 9:30 p.m. | FOX Sports

Perú: 7:30 p.m. | FOX Sports

México: 7:30 p.m. | FOX Sports

España (Miércoles y Jueves): 2:30 a.m. | FOX Sports

Colombia: 7:30 p.m. | FOX Sports

Ecuador: 7:30 p.m. | FOX Sports

Estados Unidos (Miami): 8:30 p.m | FOX Sports

Estados Unidos (Nueva York): 8:30 p.m. | FOX Sports

Estados Unidos (Chicago): 7:30 p.m | FOX Sports

La primera de las dos citas para los partidos de ida de las 'semis' es el martes en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde se librará un River-Boca que atrapa la atención especialmente porque es la reedición de la final del torneo del año pasado y en el escenario en el que no se pudo jugar por hechos violentos que forzaron la disputa del duelo en Madrid.



River Plate y Boca Juniors, que este martes se enfrentarán en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, jugaron con suplentes los encuentros del último sábado de la octava jornada de la Superliga Argentina. El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, y su par de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, prepararon equipos alternativos para los partidos ante Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's Old Boys, respectivamente.



Gallardo, además, tiene aún varios jugadores en duda por lesión. Tal y como se predijo en los últimos entrenamientos, el entrenador cambió hasta al portero, Franco Armani, para evitar más bajas. Ante Gimnasia, que tiene a Diego Maradona como entrenador, River Plate jugó con un equipo formado por juveniles, aunque liderado por el delantero Ignacio Scocco.



El goleador Lucas Pratto, el centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero, el portero suplente Germán Lux, el centrocampista y capitán Leonardo Ponzio, el centrocampista uruguayo Nicolás de la Cruz y el centrocampista Cristian Ferreira todavía no se recuperan de sus lesiones y están en duda para el partido ante Boca Juniors por Copa Libertadores.



En cambio, el centrocampista Enzo Pérez mejoró de su lesión en el aductor y lo más probable es que llegue en óptimas condiciones físicas al partido del próximo martes. En Boca también tuvieron como principal objetivo el encuentro del martes y por eso el sábado el Xeneize paró a un equipo alternativo en La Bombonera.



El portero Esteban Andrada, que tiene unas leves molestias físicas, estaba en duda. El zaguero suplente Paolo Goltz todavía no se recuperó de la distensión que sufrió en el pectíneo y no estuvo disponible el fin de semana. Sin embargo, ante Newell's Old Boys estuvieron presentes varios jugadores de renombre, como los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa, Carlos Tevez y Mauro Zárate, que se recuperó de una lesión.

Los convocados de River Plate contra Boca

No tiene nada que esconder. Luego del triunfo sobre Gimnasia de Diego Maradona, Marcelo Gallardo aprobó la lista y River Plate envía su lista de convocados para la semifinal de la Copa Libertadores frente al Boca Juniors de Gustavo Alfaro. ‘El Muñeco’ no juega al misterio, quiere partido cara a cara en el Monumental de Buenos Aires y por eso envía a su mejor plantilla en pro de la victoria en la casa del ‘Millonario’. Te presentamos la lista de convocados.



Lista de convocados de River Plate

​

Arqueros: Franco Armani y Enrique Bologna.

: Franco Armani y Enrique Bologna.



Defensores: Farbizio Angileri, Gonzalo Montiel, Milton Casco, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola, Nahuel Gallardo y Paulo Díaz.

: Farbizio Angileri, Gonzalo Montiel, Milton Casco, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola, Nahuel Gallardo y Paulo Díaz.



Mediocampistas: Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal e Ignacio Fernández.

: Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal e Ignacio Fernández.



Delanteros: Ignacio Scocco, Benjamín Rollheiser, Rafael Borré, Matías Suárez, Lucas Pratto y Julián Álvarez.

Control antidoping previo a un nuevo Superclásico

El primer Superclásico se encuentra a la vuelta de la esquina. River Plate vs. Boca Juniors se enfrentan en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores y la CONMEBOL realizó este domingo el control antidopaje para todos los jugadores del partido en el Monumental de Buenos Aires. La prueba no ha sido ninguna sorpresa, sino forma parte de la normativa del ente sudamericano para el choque del torneo continental.



Solo tres días después de los controles que realizó la Comisión Nacional Antidopaje a ambos equipos, le tocó el turno a la organización de la CONMEBOL. Emisarios del máximo ente del fútbol de esta parte del continente se acercaron hasta el Pilar, lugar de concentración de River Plate, para realizarles las pruebas a los futbolistas de Marcelo Gallardo.



El mismo caso fue para el conjunto ‘Xeneize’. Los miembros fueron hasta la casa Amarilla, en donde entró Boca por última vez, para realizarse las pruebas respectivas. El conjunto de Gustavo Alfaro ahora se hospeda en el Holiday Inn en Ibiza, previo al duelo de Libertadores.



¿Cómo llega River Plate a las semis de Copa Libertadores?



River Plate derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo dirigido por Diego Maradona, por 2-0 el sábado, con un gol del colombiano Jorge Carrascal, en el marco de la octava fecha de la Superliga argentina, que lidera Boca Juniors. Carrascal (21) e Ignacio Scocco (73) anotaron los goles para el triunfo de un River conformado por jugadores jóvenes y suplentes



El entrenador Marcelo Gallardo dispuso guardar a los titulares para el superclásico del martes próximo contra Boca, por el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores de América. En su segundo partido en el estadio del bosque de La Plata, Maradona volvió a ser partícipe de una jornada emotiva, al abrazarse con Gallardo, que en su época fue uno de los habilidosos que debían cubrir su lugar tras su retiro de la selección argentina.



River vs. Boca: revive el último Superclásico del 2019

River Plate empató sin goles ante Boca Juniors en el último partido que disputaron por la Superliga Argentina 2019. (Video: YouTube)

