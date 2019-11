Flamengo logró vencer a River Plate y coronarse en la final de la Copa Librertadores. El ‘Mengao’ parecía caer luego de la anotación de Rafael Santos Borré; sin embargo, como dice el dicho, “los partidos no terminan hasta el pitazo final". Esto fue bien entendido por Gabriel Barbosa, quien no bajó los brazos y logró anotar un doblete para la victoria.

Todo el partido estuvo lleno de frustración para ‘Gabigol’, no se encontraba en el lugar donde está más cómodo en el campo: el área. Javier Pinola fue sobre él y no lo dejó tener espacios. Incluso hizo que tenga que jugar pegado a la izquierda buscando espacios. Pero esto no bastó para pararlo.

El atacante vive un momento sublime. Se coronó en la Libertadores, fue el goleador del torneo continental con 9 anotaciones y está a puerta de también serlo en el Brasileirao, donde suma 26 tantos. Sin embargo, no todo fue felicidad para el delantero.

Gol y doblete de Gabigol en el Flamengo-River Plate por final de Copa Libertadores (23/11/2019)

Tras ser uno de los mejores jugadores del Santos, el atacante fue tentado por los grandes de Europa. Juventus, Chelsea y Barcelona eran clubes que lo querían en sus filas, pero fue Inter de Milán quien ganó la puja al poner sobre la mesa 30 millones de euros.

Llegó con bombos y platillos, pero se fue con la cabeza baja. A penas un gol en 9 partidos de la Serie A, todos ellos partiendo en el banquillo y una sola titularidad, en la Coppa frente a Boloita demostraron que no era su momento.

El Inter tomó a la decisión de cederlo al Benfica portugués, donde tampoco le fue nada bien. Disputó minutos en un solo partido de la Primeira Liga, siendo titular en dos choque coperos. Solo tuvo un gol en la Taca de Portugal. Cuatro meses después tuvo que regresar a Santos.

En su segunda etapa en el Peixe tomó un nuevo aire. 18 goles en 35 partidos ligeros de Brasileirao y en 1 en 7 de Copa Libertadores. El Inter, dueño de su pase, decidió esta vez cederlo al Flamengo.

Hoy, Gabigol vive el momento más sublime de su carrera. Es campeón de la Copa Libertadores, y lo más probable, es que vuelva a Europa a tener su ‘revancha’, que en el fútbol, siempre existe.

