vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el estadio Monumental de Núñez. El duelo, pactado para este miércoles 17 de setiembre, es válido por los cuartos de final de ida en la . ESPN es el canal encargado de la transmisión de este choque. El canal está habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus en toda Latinoamérica. Por cierto, no recomendamos no seguir el partido por Pelota Libre TV, señal pirata. Cabe resaltar que la contienda de vuelta se realizará el próximo miércoles 24 de setiembre en el Allianz Parque de Brasil.

River vs. Palmeiras por Copa Libertadores. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

