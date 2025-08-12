Universitario vs. Palmeiras se enfrentan este jueves 14 de agosto, en el cruce correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental, donde los cremas buscarán ganar en casa para soñar con la clasificación a los cuartos de final del certamen continental.

Vuelve la acción internacional y Universitario tendrá una dura misión con uno de los equipos más poderosos del fútbol de Brasil en la actualidad. El cuadro crema accedió a esta instancia como segundo en el grupo B, dejando en el camino a Barcelona de Ecuador e Independiente del Valle. Solo fue superado por River Plate.

En lo que respecta a su actualidad, no hubo salidas relevante en la plantilla. Universitario se reforzó con Anderson Santamaría y Jesús Castillo, dos futbolistas peruanos que buscarán ganarse el puesto de titular, sumándose también a la baraja de opciones de Jorge Fossati en el banco de suplentes.

Para este partido, el DT optaría por una alineación ya conocida y buscará un resultado positivo para llegar con vida a la serie de vuelta en Brasil. Además, el estadio Monumental se ha mostrado como un fortín para los cremas en los últimos meses tanto a nivel nacional como internacional.

Palmeiras, por su parte, llega ‘golpeado’ por el presente institucional que vive, aunque la llave de Copa Libertadores podría significar un empuje anímico para reconciliarse con su hinchada. Además, Abel Ferreira tendrá su prueba de fuego para seguir como DT del equipo en lo que resta del 2025.

En las últimas horas, se pudo conocer que el ‘Verdao’ busca el fichaje de Julio Enciso, delantero paraguayo que actualmente milita en el Brighton. Para este periodo, perdieron a Estevao (fichó por Chelsea), por lo que quiere seguir potenciando su plantilla de manera competitiva.

De concretarse, sería el tercer fichaje de Palmeiras en este mercado de pases luego del también paraguayo y compañero de selección Ramón Sosa, delantero procedente del Nottingham Forest de Inglaterra a cambio de 12 millones y medio de euros, y el defensa brasileño Khellven, comprado en 6 millones al CSKA Moscú de Rusia.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras?

El compromiso entre Universitario vs. Palmeiras está programado para este jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 15.

¿En qué canales ver Universitario vs. Palmeiras?

El partido entre Universitario vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de Movistar Plus y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Universitario vs. Palmeiras?

TE PUEDE INTERESAR