¡Locura en Porto Alegre! Pepe puso el empate entre Gremio y Flamengo por 'semis' de Copa Libertadores [VIDEO]

Un manual de contragolpe perfecto para que el tricolor encuentre el camino. Tras una serie de pases, Pepe recibió de Everton y anotó el empate 1-1 entre Gremio y Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores en Porto Alegre.

Si no 'matas' un partido, se te puede complicar. Y así fue. Flamengo tuvo varias oportunidades para cerrar el encuentro en el Arena do Gremio, pero no aprovechó -además de los dos goles bien anulados-, por lo que en un momento de lucidez, Gremio consiguió el empate y pone las cosas de candela en el Maracaná dentro de tres semanas.

Pepe puso el empate entre Gremio y Flamengo por 'semis' de Copa Libertadores. (Captura/FOX)

PREVIA DEL PARTIDO

Difícil se le presenta la situación a Flamengo, cuando visite el Arena do Gremio, un recinto donde no ha ganado nunca: dos empates y cuatro derrotas ha sumado en todo el tiempo que el estadio de Porto Alegre lleva hospedando al cuadro tricolor.



El 'Mengao' nunca ha vencido en el Arena do Gremio. De hecho, ha sumado apenas dos empates y cuatro derrotas. Mientras que antes, en la antigua casa del Tricolor Gaúcho el Olímpico Monumental, la última vez que Flamengo se llevó una victoria fue en el 2004.



Gremio, anfitrión del partido de ida y con gran experiencia en decisiones en la competición, disputa su tercera semifinal consecutiva en la Libertadores y quiere seguir con vida para poder aspirar a su cuarto título continental. El equipo comandado por Renato Gaúcho, que ganó la Libertadores tanto como jugador como técnico del Gremio, conquistó el título en 2017.

