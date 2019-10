AQUÍ, Gremio vs Flamengo EN VIVO vía FOX Sports por la Copa Libertadores: partidazo por semifinales en Porto Alegre

Se paraliza la otra mitad del continente. Gremio vs. Flamengo se ven las caras (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) con transmisión vía FOX Sports desde las 7:30 p.m. (horario peruano) y 9:30 p.m. (horario local) por el partido de ida de las semifinales de laCopa Libertadores 2019 este miércoles 2 de octubre en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. No te pierdas ningún detalle de la otra semifinal del torneo y de donde saldrá el rival del ganador de la llave entre River y Boca. Mira todas las incidencias por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com. Y engánchate también a los perfiles en Twitter de Gremio y Flamengo, y de la Conmebol Libertadores.

Gremio recibirá en Porto Alegre a Flamengo en un duelo de pronóstico incierto, marcado por la polémica entre los entrenadores de ambos equipos sobre quien juega mejor fútbol. Sigue el minuto a minuto, las estadísticas y los goles del compromiso.

Gremio vs. Flamengo | Horarios del partido:

19:30 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

01:30 horas del jueves - Reino Unido

02:30 horas del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

​08:30 horas del jueves - China

​09:30 horas del jueves - Japón

Líder disparado del Brasileirao y sin perder desde hace nueve jornadas, Flamengo vuelve a semifinales del máximo torneo continental luego de 35 años, ante un Gremio que disputa su tercera semifinal consecutiva en la Copa Libertadores, torneo que ganó por tercera vez en el año 2017.

Los gaúchos llegan al choque contra el Fla tras perder 2-1 con suplentes el domingo contra Fluminense en el Brasileirao.

Por su parte, Flamengo empató a cero el sábado en casa contra Sao Paulo, poniendo fin a una racha histórica de ocho victorias al hilo.

Los veteranos laterales Rafinha y Filipe Luis, así como el centrocampista Gerson, fueron preservados por el técnico portugués Jorge Jesús pensando en el cruce contra Gremio.

Gremio tiene tres importantes bajas: el lateral derecho Leonardo se perderá el resto del año por lesión, siendo reemplazado por Galhard. El central Pedro Geromel sufre problemas físicos y su puesto lo ocupará David Braz. Y el volante Maicon, que sale de una lesión, dejará su puesto a Alisson.

La gran esperanza del Gremio será nuevamente el desequilibrio que genera en ataque el internacional Everton 'Cebolinha', a quien el club logró mantener en su plantilla tras su buena Copa América a pesar de las ofertas del fútbol europeo.

Por su parte, el Flamengo saldrá con su once de gala, con el poderoso trío de mediapuntas formado por Everton Ribeiro, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique, y el delantero Gabigol, máximo goleador del Brasileirao con 18 tantos.

"El Flamengo tiene una buena plantilla, pero nuestro grupo está junto desde hace tres años, estamos en otra semifinal y nos conocemos muy bien. Todo el mundo sabe del respeto que tenemos por el adversario, pero no podemos cambiar nuestra postura, y más jugando en casa, con el apoyo de nuestros aficionados", explicó ante la prensa el lateral del equipo gaúcho Bruno Cortez.

En el otro lado, el central flamenguista Rodrigo Caio aseguró que será "un partido extremadamente difícil, una semifinal de Libertadores no podría ser distinto. Tenemos un respeto muy grande por el equipo del Gremio, pero tenemos nuestra idea, nuestra forma de jugar, de pensar y de juego. Esperamos tener una noche feliz y que logremos hacer lo que venimos haciendo".

Además del duelo en el césped, la atención también estará en los banquillos, tras la polémica entre los dos entrenadores sobre qué equipo juega mejor.

Renato Portaluppi aseguró que "a Gremio le gusta ganar, le gusta la pelota, agredir. Tenemos el mejor fútbol de Brasil, con resultado. No ganamos en dos años y medio seis títulos de casualidad. Respetamos a todo el mundo, pero tenemos fútbol bonito", dijo.

La respuesta de Jorge Jesús no se hizo esperar. "En el Brasileirao, quien juega mejor es quien está delante. Nadie que juega más bonito está atrás. Para mí, quien juega mejor es el Flamengo", dijo en rueda de prensa.

Lejos de zanjar el asunto, Renato señaló que el Flamengo tiene "la obligación de jugar el mejor fútbol por la calidad del equipo. Hoy, básicamente, tienen una selección, tienen los jugadores que quieren. El Gremio gastó 7 o 8 millones de reales (1,7 o 1,9 millones de dólares). El Flamengo casi 200 millones de reales (48 millones de dólares). Con 200 millones de reales, yo también monto una selección", comentó.

El partido de vuelta será el 23 de octubre en el Maracaná de Rio.

Gremio vs. Flamengo | Posibles alineaciones:

Gremio : Paulo Victor - Galhardo, David Braz, Kannemann, Cortez - Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan, Everton - Diego Tardelli. DT: Renato Portaluppi.

Flamengo: Diego Alves - Rafinha, Marí, Rodrigo Caio, Filipe Luis - Arao, Gerson - Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique - Gabigol. DT: Jorge Jesús.

Fuente: AFP

