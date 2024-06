¡Puntos en juego! Huachipato vs. Gremio se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 4 de junio desde el Estadio Huachipato-CAP Acero, por la cuarta jornada (partido pendiente) del Grupo C de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 7:00 de la noche (horario en Perú, 8:00 p.m. en Chile y 10:00 p.m. en Brasil) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Huachipato vs Gremio por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. (Vídeo: @Huachipato).





Huachipato vs Gremio: posibles alineaciones

: Martín Parra; Maximiliano Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Imanol González, Antonio Castillo; Felipe Loyola, Santiago Silva, Claudio Sepúlveda, Brayan Palmezano; Maximiliano Rodríguez, Cris Martínez. Gremio: Agustín Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Walter Kannemann, Reinaldo; Dodi, Pepê, Franco Cristaldo; Everton Galdino, Yeferson Soteldo y Diego Costa.