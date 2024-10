“Entré al auto y lo primero que hizo fue soltarse un gas...”, confesó Karina Alexandre, esposa de Deyverson, el héroe de Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. Pero, ¿quién es la persona que acompaña al delantero de moda en América Latina, más allá de esta curiosa anécdota? Veterinaria e influencer, de 26 años, conoció a Deyverson hace cuatro años a través de Instagram y podría decirse que es la persona que ha catapultado al éxito, quien ahora sueña con un boleto a la final, tras dos goles y una asistencia sobre River Plate.

La química entre ambos fue ambos fue inmediata, el tiempo de enamoramiento y, finalmente, el casamiento y las hijas, tres en total, para el corto tiempo que andan juntos. “No puedo dejar de hablar de mi esposa, me dio una lección. Hoy me alimentó bien, dejé de tomar de tomar cerveza”, aseguró el atacante, después de brillar en Belo Horizonte ante el conjunto de Marcelo Gallardo y, de no haber tantas figuras en la selección de Brasil, ponerse en lista para la siguiente fecha doble de las Eliminatorias. Pero sigamos con la historia...

“Me dijo que no me cayera al suelo, que solo jugara al fútbol y marcara un gol. Y Dios me honró, sus palabras significan mucho para mí. Viviía un proceso muy difícil muy difícil. Ella llegó a mi vida en ese momento y está conmigo hasta hoy. Me apoya, me ayuda, llora conmigo, sonríe conmigo. No es solo la mujer del jugador. Es de Deyverson, el ser humano. Del jugador, es fácil. Difícil es ser de Deyverson. Por eso siempre hablo de ello”, confesó el futbolista, visiblemente, luego de –posiblemente- hacer historia en la semifinal de ida.

Y es que toda persona encuentra al final su momento en la vida. Tras dos pasos en el Palmeiras, una experiencia en Portugal con el Belenenses, otra en Alemania con Colonia, tres en España con Levante, Getafe y Alavés y un último paso con Cuiabá, Deyverson encontró su sitio en Belo Horizonte al mando de Gabriel Milito. El delantero tiene un sitio en el equipo titular, no siempre hacr goles, pero sonríe y encamina a los suyos al triunfo.

El último martes, Atlético Mineiro goleó 3-0 a River Plate con un doblete de Deyverson y una asistencia suya a Paulinho, para poner pie y medio en la final de la Copa Libertadores. Ahora el equipo tiene que concentrase en el Brasileirao para llegar a puestos de la próxima edición de la misma Libertadores, dado que marchan en la novena posición con 41 unidades.

Deyverson ha ganado un Brasileirao con Palmeiras en el 2018. (Foto: AFP)

¿Cuál vuelve a jugar Atlético Mineiro?

Atlético Mineiro recibe el sábado 26 de octubre a Internacional de Porto Alegre por la jornada 31 del Brasileirao. Todo indica que el conjunto de Gabriel Milito usará suplentes para este choque, dado que tres días después toca la vuelta ante River Plate en Argentina.

¿Cuándo es el partido ante River Plate?

Atlético Mineiro visita a River Plate el martes (7:30 p.m. hora peruana, dos horas más en Argentina) para la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2024. El duelo será televisado por la señal de ESPN Deportes o también en su señal en streaming en Disney.





