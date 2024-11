Cuando Bryan Reyna pegó el salto al fútbol argentino después de una temporada muy irregular en Alianza Lima –de donde se marchó peleado con Mauricio Larriera, a quien acusó de no haber sido directo con él–, se le abrió una nueva oportunidad para consolidar su talento en el extranjero. Sin embargo, su estadía en Belgrano viene arrastrando más momentos polémicos que felices, incluyendo el boca a boca que tuvo con su entrenador Juan Cruz Real, quien hace poco fue destituido de su cargo.

Así pues, otro incidente lo volvió a colocar en el ojo de la tormenta tras la fecha doble de noviembre en las Eliminatorias 2026: no salió en lista para el partido frente a Instituto, algo que también se repitió ante Barracas Central e Independiente Rivadavia. ¿La razón? Aunque su momento hubo un error en la comunicación del club, pues habían señalado que se ausentó por un proceso febril, hubo otra historia detrás que luego fue confirmada.

“Belgrano informa que Bryan Reyna no fue convocado para este encuentro de la Liga Profesional ante Barracas. Dicha medida, tomada por el Comité Deportivo, responde a la ausencia que ha tenido el futbolista en la práctica del pasado domingo 10 de noviembre, siguiendo el procedimiento establecido que busca exigir el máximo nivel de profesionalismo a quienes integran el plantel profesional, cuerpo técnico, auxiliares y staff de Primera División de nuestro club”, se lee en un comunicado.

Bryan Reyna lleva cuatro goles con Belgrano. (Foto: Belgrano)

Sin embargo, después de tres jornadas sin tener participación en la Liga Profesional Argentina, el último jueves se confirmó que Bryan Reyna será parte de la delegación que enfrentará a San Lorenzo por la jornada 25, hoy viernes desde las 5:00 p.m. (horario peruano). El comando técnico interino, liderado por Norberto Fernández –DT de la reserva–, lo tomó en cuenta para este cruce y se espera que pueda tener minutos. Claramente la salida de Juan Cruz Real fue un punto crucial para que se le levante el castigo.

En estos momentos Belgrano se ubica en la vigésima casilla de la tabla anual con 45 puntos, sin opción alguna de pelear por clasificar a algún torneo internacional. El año para los de Córdoba ha sido muy malo, con muchos altibajos y sin la posibilidad de por lo menos competir a mitad de tabla. Bajo este contexto, Reyna venía siendo de lo poco destacable, pero poco a poco su desequilibrio en el campo se fue diluyendo y la hinchada le perdió la paciencia.

Ahora que volvió ser considerado en el ‘Pirata’, se espera que el exfutbolista de Alianza Lima pueda enmendarse en estos tres encuentros que restan en el campeonato argentino. En cuanto a números, el ‘Picante’ ha disputado 34 partidos en el 2024, divididos en la Copa de la Liga, Copa Argentina, Liga Profesional y Copa Sudamericana. Asimismo, marcó cuatro goles y sirvió seis asistencias. Tiene contrato hasta diciembre del 2026, por lo que el próximo año deberá cobrarse su revancha.

Bryan Reyna jugó contra Argentina en la última fecha doble de las Eliminatorias. (Foto: GEC)

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Bryan Reyna?

Bryan Reyna fue parte de la última convocatoria de la Selección Peruana para la fecha doble de noviembre, pero por una suspensión no pudo jugar contra Chile y apenas sumó 17′ frente a Argentina. Pese a ser de los pocos elementos con desequilibrio individual dentro del plantel, Jorge Fossati no lo tiene en consideración en su 3-5-2 y normalmente lo usa como pieza de recambio o para tratar de cambiar la dinámica del partido, sobre todo cuando la situación está cuesta arriba.

Por otro lado, el ‘Nono’ se refirió a lo que estuvo pasando el ‘Picante’ tras su vuelta a Belgrano y confesó que no le cuadró mucho la situación. “No estoy demasiado informado, lo que vi me sorprendió muchísimo, no lo citaban porque desconfiaban que él había tenido un estado gripal o había fingido un estado gripal para irse a la selección. La verdad me extrañó muchísimo que hubiera alguien que pensara así, es al revés, pidieron y fue accedido que se quedara el lunes, todos los demás vinieron antes; él se quedaba el lunes para jugar contra Instituto”, dijo en Impacto Deportivo.

Asimismo, el estratega uruguayo sentenció: “La sorpresa fue para nosotros, que no estuvo ni en el banco y era por un tema aparentemente por un estado febril. ¿Quién inventa un estado febril? Me imagino que le habrán tomado la temperatura, no me cierra nada de lo que sé ahora. Por otra parte, conociendo a Bryan, no sería capaz, no es de ese tipo de profesional y persona, así que lamentó por él, lo que está sucediendo, sinceramente. Es un chico joven y sé que él está bien, con muchas ganas en el club”.

Jorge Fossati respaldó a Bryan Reyna tras su incidente en Belgrano. (Foto: Getty Images)





