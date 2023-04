En el Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle vs. Liverpool se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2023. El partido arrancará a las 9:00 p. m. (horario peruano y ecuatoriano) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, Fox Sports y Star Plus para América Latina. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

El ‘Matagigantes’ por sus destacadas actuaciones en competiciones internacionales, buscará hacer valer su experiencia en Copa Libertadores ante el Liverpool, conjunto que participa por primera vez en la fase de grupos y solo ha jugado en esta competición tres veces en total. A pesar de que los uruguayos debutaron en la Sudamericana en 2009, el Independiente del Valle lo ha hecho desde el 2014 y desde entonces ganó las ediciones 2019 y 2022, así como la Recopa Sudamericana de este año.

El ‘Valle’ está participando en la Libertadores por novena vez y en 2016 perdió la final contra el Atlético Nacional. Por lo tanto, su experiencia podría ser un factor determinante en el éxito del ‘Negriazul’, otro nombre para la escuadra uruguaya. En la primera fecha del torneo, ambos no tuvieron un buen desempeño: ‘La Cuchilla’ perdió 0-3 como local contra el brasileño Corinthians, mientras que el Independiente sufrió una derrota 1-0 en casa del Argentinos Juniors.

Los del norte tendrán a su disposición a Moisés Ramírez en portería, mientras que en la defensa estarán presentes, Matías Fernández de Chile, Richard Schunke de Argentina y Ecuador, Mateo Carabajal y Cristian Pellereano, Lorenzo Faravelli y Lautaro Díaz en el ataque. Todos ellos son liderados por Júnior Sornoza, el mediocampista ecuatoriano, quienes juntos ganaron la Sudamericana en 2022. Además, este año se ha unido el histórico boliviano, Marcelo Martins.

Del otro lado, el DT Jorge Bava buscará reavivar la esperanza de triunfo a través de jóvenes talentos como el delantero Alan Medina y el capitán de la selección uruguaya Fabricio Díaz, quien lideró al equipo a clasificar al Mundial sub-20. Además, Liverpool cuenta con otros talentos emergentes en su plantel y con la experiencia del portero de 35 años Sebastián Britos, el defensa paraguayo de 36 años Miguel Samudio y el centrocampista de 30 años César Meli.

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Liverpool?

El partido de Independiente del Valle vs. Liverpool está programado para jugarse en el Estadio Banco Guayaquil, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 9:00 pm; mientras que en Venezuela será a las 10:00 p.m. y en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 11:00.

¿Cómo y dónde ver Independiente del Valle vs. Liverpool?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Independiente del Valle vs. Liverpool desde Ecuador a través de la señal de ESPN, Fox Sports y Star Plus. Recuerda que todas las incidencias las podrás vivir en la web de Depor.

Independiente del Valle vs. Liverpool: posibles alineaciones

Independiente del Valle : Moisés Ramírez; Richard Schunke, Agustín García, Mateo Carabajal; Cristian Pellerano, Yaimar Ortíz, Lorenzo Faravelli, Matías Fernández; Junior Sornoza, Lautaro Díaz y Kevin Rodrìguez.

Liverpool: Sebastián Britos; Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez, Gastón Martirena, Miguel Samudio; Lucas Lemos, Gonzalo Nápoli, Marcelo Meli; Alan Medina, Luciano Rodríguez y Maicol Cabrera.

¿Dónde jugarán Independiente del Valle vs. Liverpool por Copa Libertadores?

