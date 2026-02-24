vs. EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el compromiso correspondiente por la vuelta de la Fase 2 de la . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario de Perú, con una hora más en Bolivia y dos horas más en Brasil) y tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot.

DIM vs Liverpool por la Copa Libertadores | VIDEO: Win Sports
