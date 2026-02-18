Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Nacional Potosí vs. Botafogo EN VIVO: en qué canales ver ESPN y FOX Sports por Copa Libertadores
Nacional Potosí vs. Botafogo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING | HD en el compromiso correspondiente por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 18 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario de Perú, con una hora más en Bolivia y dos horas más en Brasil) y tendrá lugar en el Estadio Víctor Agustín Ugarte.
Nacional Potosí vs. Botafogo juegan por la Copa Libertadores. (Video: Botafogo) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.