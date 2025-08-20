Internacional vs. Flamengo por Copa Libertadores. (Diseño: Christian Marlow)
Internacional vs. Flamengo por Copa Libertadores. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la vuelta de los octavos de final de la . Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Este duelo está pactado para el miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en Brasil.

