¿Dónde se vio vs. por la ? ¿En qué canal transmitieron el partido por la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugó el miércoles 29 de abril: ESPN, Telefe, FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Viviste todos los detalles en Depor desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Brasil).

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Barcelona SC enfrentará a U. Católica por la Copa Libertadores. (Video: Barcelona SC)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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