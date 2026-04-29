¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 29 de abril: ESPN, Telefe, FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Brasil).

Estudiantes enfrentará a Flamengo por la Copa Libertadores. (Video: Estudiantes)
Estudiantes enfrentará a Flamengo por la Copa Libertadores. (Video: Estudiantes)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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