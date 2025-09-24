LDU de Quito vs. Sao Paulo este jueves, en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El compromiso se disputará en el Estadio de Morumbí a partir de las 5:00 p.m. (Perú/Ecuador/Colombia), en un choque que promete emociones de principio a fin. Los ecuatorianos llegan con ventaja tras imponerse 2-0 en Quito con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada, pero el Tricolor Paulista buscará aferrarse a su fortaleza en casa para dar vuelta a la serie y alcanzar las semifinales del torneo continental más importante de Sudamérica.

Sao Paulo, cuadro brasileño dirigido por Hernán Crespo, afronta este desafío con la urgencia de mejorar su rendimiento luego de caer en sus últimos dos encuentros oficiales, frente a Santos en el Brasileirao y ante la propia Liga en la ida. Sin embargo, su fortaleza como local es un factor que alimenta la ilusión: acumula seis triunfos y un empate en sus siete presentaciones más recientes en el Morumbí, lo que lo convierte en un rival de temer cuando juega en su estadio.

Por su parte, LDU de Quito llega con la tranquilidad de haber hecho un partido inteligente en la ida, pero también con ciertas dudas por su irregularidad reciente. El equipo de Tiago Nunes perdió 4-2 frente a Universidad Católica en la LigaPro, resultado que cortó una racha positiva. Como visitante, su desempeño no ha sido del todo sólido, con dos victorias y tres derrotas en sus últimas cinco salidas, por lo que deberá sostener la ventaja con orden defensivo y eficacia en el ataque.

Los protagonistas también estarán en la mira. São Paulo cuenta con Luciano y Ferreira como cartas ofensivas principales, mientras que la defensa se apoya en Arboleda y Ferraresi para contener los intentos rivales. En el lado albo, figuras como Fernando Cornejo, Lautaro Pastrán y Michael Estrada apuntan a ser determinantes para mantener la diferencia conseguida en Quito y dar el golpe histórico en Brasil.

El encuentro será dirigido por una terna arbitral venezolana encabezada por Alexis Herrera, acompañado en el VAR por Juan Soto. El ganador de esta llave se instalará en las semifinales de la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a un rival todavía por definir. Con un marcador global abierto y dos estilos distintos, el Morumbí será escenario de un partido decisivo que paralizará a Sudamérica.

¿A qué hora juegan LDU vs. Sao Paulo?

El compromiso entre LDU vs. Sao Paulo está programado para este jueves 25 de septiembre desde la 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m.

¿En qué canales ver LDU vs. Sao Paulo?

LDU vs. Sao Paulo se disputará en el Estadio de Morumbí, con la transmisión de ESPN para todo el territorio sudamericano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Por su parte, en Argentina será emitido por la señal de Fox Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan LDU vs. Sao Paulo?