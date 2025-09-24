Universitario de Deportes atraviesa un presente alentador en la Liga 1 y mantiene viva la ilusión de lograr el tricampeonato nacional, pero más allá de lo que ocurra en el Clausura, la directiva crema ya empezó a planificar la temporada 2026. En ese escenario, surgieron novedades importantes respecto al armado del plantel de Jorge Fossati: tres jugadores estarían en la lista de los que no seguirán y, al mismo tiempo, un arquero formado en casa podría regresar para reforzar una de las zonas más sensibles del equipo. El panorama abre un nuevo capítulo en la reestructuración que busca el club crema.

Según información difundida por Romina Vega en el pódcast ‘Cancherazos’, los nombres que no continuarían en Ate son Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos. La decisión estaría ligada al rendimiento mostrado durante el año, en especial de los dos primeros, quienes no lograron consolidarse como piezas clave en el esquema del técnico crema.

El caso de Sebastián Britos es particular. Si bien tuvo momentos destacados, la dirigencia analiza dar un giro en el arco pensando en un guardameta con mayor proyección y que pueda asegurar el futuro de la portería merengue. Allí aparece el nombre de Diego Romero, arquero de 24 años formado en la cantera crema y actualmente en Banfield de Argentina, donde no tiene mucha participación.

Diego Romero fue prestado a Banfied. (Foto: Getty Images)

Romero, que no ha sumado los minutos esperados en el fútbol argentino, se perfila como opción de retorno. Su regreso no solo significaría apostar por un arquero nacional, sino también reforzar la idea del club de dar espacio a futbolistas con pasado en la institución y margen de crecimiento.

En el caso de Diego Churín, su continuidad perdió fuerza por la falta de goles y regularidad en el frente de ataque. A pesar de las expectativas generadas con su fichaje, no logró convertirse en el referente ofensivo que el equipo necesitaba.

Diego Churín no continuaría en Universitario. (Foto: Liga 1)

Gabriel Costa, por su parte, tampoco tuvo la incidencia que se esperaba. Las lesiones y un nivel irregular le jugaron en contra, lo que inclinó la balanza hacia una salida para liberar cupo y darle espacio a nuevas incorporaciones.

Gabriel Costa. (Foto: Universitario)

Estas decisiones van de la mano con la estrategia del club de mantener una base sólida, pero refrescar posiciones donde el rendimiento no estuvo a la altura. La directiva entiende que competir internacionalmente en 2026 exigirá un plantel equilibrado y con alternativas.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de su triunfo sobre UTC, Universitario volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a Cusco FC, en compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 27 de septiembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

Para seguir la transmisión de este partido debías conectarte a la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de Movistar TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Movistar TV App (anteriormente Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR