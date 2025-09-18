LDU vs. Sao Paulo por cuartos de final (ida) de Copa Libertadores. (Diseño: Christian Marlow)
LDU vs. Sao Paulo por cuartos de final (ida) de Copa Libertadores. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se ven las caras por la , en el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final. Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del jueves 18 de setiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor.

Previa LDU vs. Sao Paulo. (VIDEO: Zapping)
Previa LDU vs. Sao Paulo. (VIDEO: Zapping)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

