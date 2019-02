MIRA AQUÍ Libertad vs. Atlético Nacional EN VIVO y EN DIRECTO desde Asunción por Copa Libertadores

Hoy, 21 de febrero, Libertad vs. Atlético Nacional protagoniza una de las llaves más atractivas de la tercera fase de la Copa Libertadores en el Estadio Dr. Nicolás Leoz de Asunción. El encuentro dará inicio a las 7:30 pm. en Perú y Colombia; 9:30 pm. en Paraguay y será transmitido vía Facebook Live para ver fútbol en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

El Libertad y el Atlético Nacional se enfrentarán este jueves en la ida de la tercera ronda de la Copa Libertadores , en Asunción y con el reto de sumar una victoria que les acerque a la deseada fase de grupos. En la eliminatoria, a doble partido, se decidirá el ingreso en el grupo H, junto a la Universidad Católica de Chile, el Rosario Central de Argentina y el Gremio de Brasil.

El duelo tendrá como aliciente el reencuentro entre el entrenador de Libertad , el colombiano Leonel Álvarez, con el equipo en el que militó durante tres temporadas. De hecho, Álvarez transformó el penalti que le permitió a Atlético Nacional alzarse con su primera Copa Libertadores en una final con el Olimpia paraguayo, en 1989.

Atlético Nacional podría contar con el delantero argentino Hernan Barcos y el extremo Jeison Lucimí, ya superados sus problemas musculares. Los colombianos superaron la anterior ronda batiendo al Deportivo La Guaira de Venezuela en una eliminatoria que se decidió por un único gol de Sebastián Gómez en la ida en Caracas.

Libertad, por su parte, eliminó al The Strongest boliviano, con una exhibición en la vuelta que se saldó con un 5-1, con un triplete del delantero Adrián Martínez. El capitán del Gumarelo, Sergio Aquino, dijo a los medios que no cree que el once inicial presente muchos cambios respecto a ese encuentro, en el que mantuvo una 4-4-2, con Martínez y Óscar Cardozo de puntas de lanza.

El Estadio Dr. Nicolás Leoz será escenario del duelo entre Libertad vs. Atlético Nacional por Copa Libertadores.

Libertad vs. Atlético Nacional: alineaciones posibles

: Martín Silva; Ivan Piris, Paulo da Silva, José Canale, Ayrton Cougo; Sergio Aquino, Blas Cáceres, Antonio Bareiro, Rodrigo Rivero; Adrián Martínez y Oscar Cardozo. Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Juan Pablo Ramírez; Yerson Candelo, Vladimir Hernández y Hernán Barcos.

Canales de transmisión para ver Libertad vs. Atlético Nacional

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Canadá: beIN Sports

Internacional: Facebook Live

Estados Unidos: beIN Sports Connect, beIN Sports en Español

Horarios para ver el Libertad vs. Atlético Nacional por Copa Libertadores