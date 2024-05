Libertad vs. Nacional se miden EN VIVO y EN DIRECTO hoy, jueves 30 de mayo, en el Estadio Tigo La Huerta, por la sexta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 7:00 de la noche (horario en Perú, 9:00 p.m. en Uruguay y Paraguay) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Este encuentro definirá la ubicación del equipo uruguayo que ya está en octavos de final. Los locales jugarán la Copa Sudamericana tras quedar terceros. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Nacional Vs. Libertad. (Video: Conmebol Libertadores 2024)





Alineaciones del Libertad vs Nacional:

Libertad: Morínigo; Ramírez, Viera, N. Gimenez, Matías Espinoza; Villalba, Sanabria, Caballero, Rubén Lezcano; Cardoso, Roque Santa Cruz.

Nacional: Mejia; Lozano, Izquierdo, Antoni, Báez; Antonio Galeano, Zabala, Pereyra, Christian Oliva, Gonzalez; Carneiro.