Pasada la euforia por lo que fue el empate agónico ante Nacional en Paraguay, en Alianza Lima miran con optimismo el partido de vuelta en Matute con la primera opción de avanzar a la Fase 2, donde lo espera Boca Juniors. Sin embargo, hay una preocupación en el cuadro íntimo: el estado físico de Paolo Guerrero, que salió lesionado en dicho partido. Al respecto, el DT Néstor Gorosito tomó la palabra: ¿Llegará al choque de vuelta? “Sinceramente no lo sé. Vi que tiene el tobillo un poco inflamado, pero le tendrían que preguntar al doctor. Sinceramente no estoy capacitado para dar un parte. No se ha hecho nada ni radiografía, ni nada. El doctor está capacitado más que yo”, señaló el ‘Pipo’.

Para el técnico de Alianza Lima, su equipo fue ampliamente superior a Nacional de Paraguay, pero que no tomaron buenas decisiones. “Por ahí uno desde el banco lo puede ver diferente a ustedes que están arriba. A mi entender, tuvimos la pelota, el dominio del partido. Nos faltó en un cuarto de cancha una mayor claridad, pero en ocasiones de gol, digo que tuvimos seis o siete muy claras y ellos tuvieron el gol. Me cuesta acordarme de otra que no sea el contragolpe final”, agregó.

“El sabor de boca me deja amargo. Hicimos todos los méritos para ganar el partido, tuvimos las mejores ocasiones de gol. Ellos anotan en una jugada que nosotros habíamos entrenado para que no nos pase, los pelotazos largos a Gaona Lugo y a Caballero. Desgraciadamente encontraron el gol así. Y después, el equipo tuvo personalidad, la pelota, creo que hemos tenido el 70% de posesión de pelota casi seguro. Nos faltó concretar en los últimos metros, que creo que al final lo tuvimos. Necesitábamos un poquito más de claridad para que los delanteros puedan resolver mejor”, comentó Gorosito sobre el trámite del partido.

De todas formas, el técnico argentino reiteró que se fue con un poco de impotencia porque siente que debió ganar el encuentro. “Un poco de impotencia por no haber empatado antes y, a mí entender, por lo hecho por el equipo, merecíamos ganar”, manifestó.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2025. (Foto: Julio Reaño / GEC)

Resumen del Alianza vs. Nacional

Nacional y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido de ida de una de las llaves de la primera fase de la Copa Libertadores. Los protagonistas del encuentro para la ‘Academia’ fueron el delantero Gustavo Caballero, quien abrió el marcador a los 7′, y el arquero Santiago Rojas que salvó a su equipo en reiteradas ocasiones.

Pese a esquivar el empate en varias oportunidades, finalmente el único tiro que no pudo contener fue uno que llegó tras un penal a favor de los ‘Blanquiazules’, que convirtió el ariete argentino Hernán Barcos (99′), en el último minuto de descuento del partido que se llevó a cabo en el Estadio Arsenio Erico de Asunción.

Con este resultado, los paraguayos dirigidos por Pedro Sarabia buscarán la revancha cuando visiten el Estadio Alejandro Villanueva de Lima (Matute) en el partido de vuelta, pactado para el próximo miércoles 12 de febrero. Vale recordar que el ganador de esta llave se enfrentará en la Fase 2 de la Libertadores con Boca.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza?

Luego de jugar el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana, cuando reciba a Cusco FC por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este sábado 8 de febrero, a partir de las 7:00 p.m., en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo, podrás disfrutar del partido en la web de Depor.

¿Cuándo comienza la Liga 1 2025?

Aunque inicialmente se había pactado que la Liga 1 2025 comenzara durante la semana del 30 de enero, hubo un cambio de planes y el campeonato arrancará finalmente el fin de semana del 7 de febrero (viernes). Este ajuste se debe a la inclusión de Ayacucho FC y Deportivo Binacional, equipos que recurrieron a la justicia ordinaria para ser restituidos en la máxima categoría del fútbol peruano.

Liga 1: programación de la fecha 1

Viernes 7 de febrero

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo (Estadio IPD - Huancayo) - 3:00 p.m.

Sábado 8 de febrero

Melgar vs. UTC (Estadio Monumental UNSA - Arequipa) - 1:00 p.m.

Atlético Grau vs. Ayacucho FC (Estadio Campeones del 36 - Sullana) - 3:15 p.m.

Alianza Lima vs. Cusco FC (Estadio Alejandro Villanueva - Lima) - 7:00 p.m.

Domingo 9 de febrero

Alianza UDH vs. Sporting Cristal (Estadio IPD - Huancayo) - 1:00 p.m.

Sport Boys vs. Juan Pablo II (Estadio Miguel Grau - Callao) - 3:00 p.m.

Comerciantes Unidos vs. Universitario (Estadio Germán Contreras - Cutervo) - 3:30 p.m.

Cienciano vs. ADT (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco) - 6:00 p.m.

Lunes 10 de febrero

Los Chankas vs. Garcilaso (Estadio Municipal de Talavera - Andahuaylas) - 3:00 p.m.

Binacional descansa

