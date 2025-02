Hora de la verdad. Luego de un mercado de fichajes bastante activo y una pretemporada que terminó dejando buenas sensaciones a los hinchas, Alianza Lima se prepara para hacer su debut en esta nueva edición de la Copa Libertadores 2025, cuando visite a Nacional de Paraguay por la Fase 1 del torneo de clubes más importante del continente. El cuadro ‘Blanquiazul’ llegó a Asunción con el claro objetivo de conseguir un buen resultado que les permita cerrar la eliminatoria en casa, por lo que cualquier otro escenario podría significar un duro golpe para el equipo de La Victoria, tal como lo consideró Pedro Eloy García, quien aseguró que no avanzar de ronda contra el ‘Tricolor’ podría calificarse como un ‘’rotundo fracaso’’.

Durante una transmisión del programa ‘Vamos al VAR’ de RPP, el reconocido periodista deportivo analizó lo que será el partido entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay en el Estadio Arsenio Erico. De forma tajante, el popular ‘Pedrito’ valoró que cualquier resultado negativo de los ‘Íntimos’ puede considerarse un fracaso.

“Sería un fracaso rotundo, Alianza tiene que jugar el partido con Boca Juniors, por lo que he visto del equipo paraguayo”, expresó el expanelista de ‘Al Ángulo’. Asimismo, compartió las razones por las que él cree que Alianza Lima debería ser el equipo que avance a la Fase 2, donde ya se encuentra Boca Juniors.

“Le vi argumentos a Alianza, para ganar a Nacional, contra Aucas. Jugó bien, Ceppelini jugó bien, no quiero complicarte con el recorrido táctico, el hombre la conoce, el pase que le mete a Paolo para que haga un gol, hizo de lo difícil lo más fácil”, comentó, destacando lo hecho en el último partido amistoso que disputó Alianza, antes de su debut en la Copa Libertadores.

Siguiendo con su explicación, Pedro Eloy también analizó el momento de Nacional de Paraguay, que no llega de la mejor manera a este compromiso contra Alianza Lima. “¿Sabes cuánto entrenamientos tiene Nacional con su nuevo técnico? Uno. ¿Estaría bien que un equipo que tiene un entrenamiento elimine a uno que viene de una pretemporada, una gira y más?”, se cuestionó.

“Nacional no solo perdió (en el fútbol paraguayo), vi su defensa contra Libertad y es un flan. Le ganaron 3-0 en el primer tiempo, pero la defensa de Nacional, tú ves y no lo puedes creer, es una defensa que no defiende, no se opone al que lo ataca, me quede sorprendido”, sentenció el periodista, en RPP.

La previa del Alianza Lima vs. Nacional

Con el fuerte compromiso de conseguir una victoria que le permita encaminar su clasificación a la siguiente fase, Alianza Lima viaja a Paraguay para su debut en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Néstor Gorosito llega de una serie de amistosos en los cuales consiguió tres victorias, un empate y dos derrotas. Con una plantilla equilibrada entre jugadores experimentados más los refuerzos que complacieron a los hinchas, los ‘Íntimos’ buscarán imponer el estilo de ‘Pipo’.

Uno de los puntos fuertes de Alianza es su sólida defensa, liderada por Carlos Zambrano, y su capacidad de generar peligro en ataque con figuras como Pablo Zeppelini, el ‘10′ que ha llegado a asumir el rol de creador. Además, por las bandas, ha encontrado buena velocidad con Eryc Castillo. Sin embargo, en los contragolpes, el retroceso aún se les complica por la banda derecha donde esperan que Guillermo Enrique pueda llegar a tiempo para este duelo crucial.

Por otro lado, Nacional de Paraguay llega en medio de una crisis al haber perdido a su entrenador. Sucede que, tras caer 3-1 ante Cerro Porteño, Víctor Bernay puso su cargo a disposición y el club no tardó en aceptar su renuncia. Así, a solo dos días del inicio de la Libertadores, anunciaron al estratega que llevará las riendas del equipo. Se trata de Pedro Sarabia, entrenador de 49 años que vivirá su segunda etapa en el club tras su paso entre marzo de 2022 y agosto de 2023.

¿A qué hora juega Alianza vs. Nacional?

El partido de ida será determinante para el equipo ‘Blanquiazul’ que espera regresar a Lima con una victoria que le permita cerrar la llave ante su gente, en el Estadio Alejandro Villanueva. Por ello, el hincha estará atento al desempeño de su equipo que jugará este 5 de febrero a las 7:30 de la noche (hora peruana).

¿En qué canal ver Alianza vs. Nacional?

El duelo entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores se llevará a cabo en Asunción, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica. Este canal está disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming, en la plataforma de Disney Plus.

Los convocados de Alianza vs. Nacional

Alianza Lima anunció su lista de convocados para el partido contra Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores





