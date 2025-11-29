Palmeiras vs. Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Palmeiras vs. Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la final de la . ¿En qué canales se verá el partido? Para seguir la transmisión, deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en las teleoperadores como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV y WIN TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora comienza el encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 29 de noviembre desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Monumental. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Palmeiras vs. Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Video: Palmeiras)
Palmeiras vs. Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Video: Palmeiras)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS