¡La fiesta de la final de la Copa Libertadores de vive en Lima! Flamengo y Palmeiras se verán las caras este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental, donde la gloria eterna estará en disputa; el que se lleve el título del este continente se convertirá en el club más ganador de Brasil. En medio de esta expectativa, el ‘Mengao’ llegó a nuestro país durante la noche del último jueves y este viernes ya sumó su último entrenamiento pensando en el encuentro de este fin de semana, bajo la atenta mirada de Filipe Luís y su comando técnico. La Videna fue el lugar elegido por el conjunto de Río de Janeiro, esperando dejar todo listo para este histórico compromiso. En la siguiente galería repasaremos los mejores momentos de los trabajos de hoy, donde el director técnico del ‘Fla’ comenzó a ultimar detalles para definir la alineación titular que parará contra el ‘Verdao’, que desde ayer entrena en otra locación: el Estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima.