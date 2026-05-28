Este desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la de la Copa Libertadores 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos, pero si estás en Argentina también podrás mirarlo por FOX Sports y Telefe. Por otro lado, La Bombonera será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Con la transmisión de ESPN, Telefe, FOX Sports y Disney Plus Premium, Boca vs. U. Católica se miden por la Copa Libertadores 2026. (Video: Boca)
Con la transmisión de ESPN, Telefe, FOX Sports y Disney Plus Premium, Boca vs. U. Católica se miden por la Copa Libertadores 2026. (Video: Boca)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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