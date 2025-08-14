En el estadio La Huerta, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final. Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del jueves 14 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus.

River vs. Libertad por Copa Libertadores. (Video: River Plate)
River vs. Libertad por Copa Libertadores. (Video: River Plate)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS