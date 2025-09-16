En el José Amalfitani, vs. EN VIVO/EN DIRECTO por la , en choque válido por la ida de los cuartos de final. Según la programación de la CONMEBOL, el partido está fijado para iniciar a las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 16 de setiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN, señal disponible en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la plataforma y app Disney Plus. Ojo, recomendamos ver el partido por Pelota Libre TV, señal pirata.

Previa Vélez vs. Racing. (Video: AFA)
