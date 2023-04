Deportivo Pereira vs. Colo Colo (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) se miden en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Risaralda en Colombia, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el conjunto del ‘Grande de Matacaña’, arrancará a las 9:00 de la noche (hora local) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre para América Latina. ¿Te lo vas a perder?

Depor te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Pereira vs. Colo Colo. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

¿A qué hora juegan Pereira vs. Colo Colo?

El partido entre Pereira vs. Colo Colo está programado para empezar a partir de las 9:00 de la noche en Colombia y Perú, aunque la hora podría variar según el país en el que estés. En Chile, por ejemplo, el duelo arrancará a las 10:00 pm; mientras que en Argentina, Paraguay y Uruguay se prevé que inicie a las 23:00.

¿Dónde y cómo ver Pereira vs. Colo Colo?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Pereira vs. Colo Colo, por Copa Libertadores, a través de la señal de ESPN 2, Star Plus, FOX Sports 1, Pluto TV, Chilevisión y Fútbol Libre. Además, Depor te traerá todas las incidencias.

Pereira vs. Colo Colo: camiseta del ‘Grande de Matacaña’ para la Copa Libertadores (Video: Deportivo Pereira)

Pereira vs. Colo Colo: alineaciones probables

Pereira: Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Matías De Los Santos, Ramiro Gonzalez, Maximiliano Falcón; Esteban Pávez, César Fuentes, Leonardo Gil; Marcos Bolados, Agustin Bouzat y Damián Pizarro.

Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Matías De Los Santos, Ramiro Gonzalez, Maximiliano Falcón; Esteban Pávez, César Fuentes, Leonardo Gil; Marcos Bolados, Agustin Bouzat y Damián Pizarro. Colo Colo: Aldair Quintana; Jimer Fory, Diego Hernandez, Johan Bocanegra, Juan Pablo Zuluaga, Jeisson Perea; Kener Valencia, Maicol Medina; Jhonny Vásquez, Arley Jose Rodriguez y Carlos Ramirez.

