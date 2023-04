En el Presidente Perón, Racing y Aucas se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. El partido empezará a las 5:00 de la tarde (hora ecuatoriana y peruana) y 7:00 p. m. (hora argentina). Va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, Star Plus y Futbol Libre TV. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Racing y Aucas pelearán por el liderato en solitario del grupo A, después de que ambos solventaron con triunfos su encuentro en la primera fecha. La ‘Academia’ se impuso por 0-2 al Ñublense, en un encuentro cuyo marcador abrió Matías Rojas, quien anotó un gol desde más allá de medio campo, mientras que el ‘Ídolo de Quito’ dio la campanada al vencer al vigente campeón, el Flamengo, por 2-1.

En los banquillos, habrá un duelo entre dos nombres de peso: uno, Fernando Gago, más por su historial como futbolista, ganador de numerosos títulos nacionales e internacionales con Boca Juniors y 2 Ligas españolas con el Real Madrid; otro, César Farías, por su presencia pasada al frente de las selecciones de Venezuela y de Bolivia.

Los argentinos tienen este miércoles su último entrenamiento antes del duelo contra los ecuatorianos, en el que Gago deberá resolver los problemas que tiene en el centro del campo y el ataque, con Rojas y Tomás Avilés tocados. Además, deberá revertir el enojo del peruano Paolo Guerrero, quien estalló después de no ser titular en el clásico de Avellaneda disputado el fin de semana contra Independiente.

Guerrero, exjugador del Bayern Múnich y Hamburgo alemanes y los brasileños Corinthians y Flamengo, entre otros, comentó que no está para jugar “10 o 15 minutos”. Por su parte, el conjunto quiteño publicó este miércoles en sus redes un mensaje con varias fotografías de la plantilla y el inicio del viaje rumbo a Argentina. “Todos unidos para escribir un capítulo más”, escribió la cuenta oficial en Twitter.

¿A qué hora juegan Racing vs. Aucas?

El partido de Racing vs. Aucas está programado para jugarse este jueves 20 de abril en el Estadio Presidente Perón, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 5:00 pm; mientras que en Bolivia será a las 6:00 p.m. y en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 7:00.

¿Cómo y dónde ver Racing vs. Aucas?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Racing vs. Aucas desde Argentina a través de la señal de ESPN, Fox Sports y Star Plus. Además, recuerda que todas las incidencias, minuto a minuto, las podrás vivir en la web de Depor.

Racing vs. Aucas: posibles alineaciones

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Jonathan Gómez, Juan Nardoni, Tomás Avilés; Matías Rojas, Paolo Guerrero y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Jonathan Gómez, Juan Nardoni, Tomás Avilés; Matías Rojas, Paolo Guerrero y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago. Aucas: Hernán Galíndez; Marcos Mejía, Franklin Carabalí, Luis Cangá, Carlos Cuero; Michael Carcelén, Jhonny Quiñónez, Daniel Segura; Eryc Castillo, Jhon Jairo Cifuentes y Luis Cano. DT: César Farías

¿Dónde jugarán Racing vs. Aucas por Copa Libertadores?

