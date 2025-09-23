Racing vs. Vélez por los cuartos de final (vuelta) de la Copa Libertadores. (Diseño: Christian Marlow)
Racing vs. Vélez por los cuartos de final (vuelta) de la Copa Libertadores. (Diseño: Christian Marlow)

En el Estadio Cilindro de Avellaneda, vs. se enfrentan por la , en choque válido por la vuelta de los cuartos de final. Según la programación de la CONMEBOL, el partido está fijado para iniciar a las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 23 de setiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN, señal disponible en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la plataforma y app Disney Plus. Ojo, no recomendamos ver el partido por Pelota Libre TV, señal pirata. Sigue todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de Depor.

