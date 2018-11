La decisión sobre si se juega o no la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca se encuentra en manos del Tribunal de Disciplina de la Conmebol. Si falla a favor de los 'Xeneizes', estos serán campeones del torneo continental. De lo contrario, el equipo de Guillermo tendrá que disputar el título en una sede por definir.



El problema es que Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, no acepta jugar ningún partido. Aun así haya orden de Conmebol de jugar ante River, los 'Xeneizes' tienen pensado no presentarse. La pregunta es: ¿qué consecuencias traería esta decisión? A continuación, lo que explica el artículo 179 del reglamento de la Copa Libertadores.

Si un equipo no se presenta a un partido (excepto en casos de fuerza mayor) o se niega a continuar a jugar o deja el campo antes del final del partido, se considerará que el equipo pierde el partido y como regla general será excluido de la participación de la competición.

Boca Juniors también deberá tener en cuenta lo que explica el artículo 180 sobre no presentarse ante River Plate para la final de la Copa Libertadores 2018.

§1º - El club en cuestión puede ser descalificado de los próximos torneos organizados por la CONMEBOL. La CONMEBOL tomará futuras medidas según corresponda, como la suspensión del club en cuestión de cualquier otra competición de CONMEBOL o FIFA.



§2º - Además de las sanciones disciplinarias y económicas descritas en el enunciado y Parágrafo anterior del artículo, el club deberá responder exclusivamente por las indemnizaciones en materia civil u otra índole contra los demás clubes y/o terceros afectados, exonerando y liberando a la CONMEBOL de toda obligación y responsabilidad de cualquier naturaleza, así como de la responsabilidad por los daños y/o perjuicios causados a propios o a terceros.