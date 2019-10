‘Ataca’ en las redes: Pablo Migliore y su mensaje en Instagram en la previa del River vs. Boca

Calentó la previa a solo horas del partido. En medio del River Plate vs. Boca Juniors y toda la preocupación policial que existe en alrededores de Buenos Aires, el ex arquero ‘Xeneize’ Pablo Migliore envió un mensaje para ‘atacar’ a todos los ‘Millonarios’. No se trata del lleno total en el Monumental de Núñez, sino el pasado que ofende al golero y ahora boxeador amateur en Argentina. ¿Qué fue lo que escribió en las redes sociales? Aquí el mensaje.



“Se juega en Riber y caen piedras”, escribió Migliore usando como imagen el estadio de La Bombonera. El portero no olvida el ataque de los hinchas de River en el Monumental, así como cuando descendió el club de Núñez a Segunda División de mano de Matías Almeyda.



¿Prudente? Lo cierto es que Migliore generó eco en Instagram y los fanáticos no dudaron en aplaudirlo como insultarlo. Esta noche se juega el Episodio I de las semifinales que tendrá que fin el 22 de setiembre en el recinto de La Bombonera. Ya no queda nada para el duelo.



La previa del parttido

La transmisión se encuentra a cargo de la señal de FOX Sports. River y Boca envían sus mejores alineaciones para el encuentro de ‘revancha’ luego de la final de Madrid.



Se espera alrededor de 70 mil personas en el estadio Monumental. Asimismo, hay más resguardo policial que en el pasado noviembre cuando le tiraron piedras al bus de Boca.

