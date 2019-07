¡La mandó a ‘Marte'! El terrible penal de Matías Suárez que generó la ira en el Monumental por Copa Libertadores

No puede creerse aún el fallo desde los doce pasos en el Monumental. En los minutos finales del River Plate vs. Cruzeiro , Matías Suárez falló la chance de darle el triunfo a los millonarios en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La pelota deben seguir buscándola fuera del estadio, no puede creerse lo que erró el delantero argentino.



Fierrazo de derecho que el arquero no pudo adivinar, pero la pelota se fue lejos del arco e hizo que el partido entre River y Cruzeiro terminara igualado a cero. Los millonarios ahora tendrán que viajar a Brasil para realizar una hazaña, al jugar contra los brasileños de visita.



River dominó las instancias del juego, pero no pudo entrar nunca al arco de Cruzeiro. Para River Plate, esta fue la segunda presentación de la temporada luego del ajustado triunfo por penales ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza para acceder a los octavos de final de la Copa Argentina.



Por su parte, Cruzeiro llegó a Buenos Aires sin el goleador Fred y con el creativo Thiago Neves recuperado. Se viene una buena revancha entre conjuntos por la Copa Libertadores.





El penal que falló Matías Suárez en River-Cruzeiro por Copa Libertadores. (Video: FOX)

