River Plate vs. Flamengo será el partido que paralice este miércoles el segundo día de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. El equipo de Gallardo visitará al 'Mengao' en Río de Janeiro en el duelo que Miguel Trauco ha sido convocado por su entrenador Paulo Cesar Carpegiani.



Como ya han adelantado medios brasileños, el peruano no estará en el once inicial, sin embargo, se mantendrá a la expectativa por jugar ante los argentinos, tal como pasó en 2017 ante otro grande de Argentina: San Lorenzo de Almagro.



En la Copa Libertadores del 2017, Miguel Trauco se lució ante el 'Cuervo' en partido que se jugó en el Maracaná. No solo fue titular, además, marcó un espectacular golazo de fuera del área tras pase de Diego Ribas.



El lateral izquierdo peruano espera repetir algo de aquella noche ante San Lorenzo. Si bien no será titular, espera que Carpegiani le dé unos minutos luego de haberse pasado casi en blanco los dos primeros meses del año.



Cabe recordar que el River Plate vs. Flamengo se jugará en el Estadio Nilton Santos desde las 7:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports. Sin duda, es el partido que atrae todas las miradas de esta jornada copera.